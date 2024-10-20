Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |20:51 WIB
Bobby Kertanegara, Kucing Kesayangan Prabowo yang Punya Kamar di Istana
Presiden Prabowo bersama Bobby Kertanegara (foto: dok instagram)
JAKARTA - Kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto turut diboyong ke Istana Negara usai majikannya dilantik menjadi presiden 2024-2029 Kucing bernama Bobby Kertanegara itu pun dibawa menggunakan stroller bayi bernuansa abu putih ke istana negara. 

Melalui Instagram @bobbykertanegara, terlihat Prabowo Subianto nampak ingin mengajak Bobby untuk melihat kamarnya di istana negara. Bahkan Prabowo nampak masih mengenakan baju yang dia pakai saat pelantikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

 

