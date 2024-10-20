Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Abdul Mu'ti Mengaku Siap Bantu Prabowo di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |21:03 WIB
Abdul Muti
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah nama calon menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terlihat sudah mulai mendatangi Istana Kepresidenan RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam WIB. Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa dirinya siap melaksanakan program dari Presiden ke-8 RI itu.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024). Tak butuh waktu lama, beberapa nama yang kabarnya akan menjabat sebagai menteri dan wakil menteri langsung dipanggil ke Istana Kepresidenan pada malam hari ini.

Abdul Mu'ti adalah salah satu nama yang digadang-gadang akan menempati posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan dirinya terlihat sudah hadir di Istana Kepresidenan sejak sekitar pukul 19.00 WIB. Dia mengungkapkan bahwa sebagai menteri, dirinya siap melaksanakan program-program dari Presiden ke-8 RI.

"Menteri ini, kan, pembantu presiden. Kami akan membantu presiden untuk melaksanakan apa yang menjadi program beliau, terutama program yang sudah disampaikan beliau selama masa kampanye dan sudah menjadi bagian dari program yang kemudian ditegaskan kembali pada saat pidato beliau," ujar Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam WIB.

"Jadi, kami akan berusaha membantu semaksimal mungkin, terutama program-program yang berkaitan dengan program pencerdasan bangsa di pendidikan dasar dan menengah," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
