Giring Ganesha Tiba di Istana Jelang Pengumuman Menteri Prabowo-Gibran: Jadi Wakil Menteri

JAKARTA - Politisi Giring Ganesha tiba di Istana Negara jelang pengumuman Menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024). Setelah prosesi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran Rakabuming akan mengumumkan calon menteri yang akan bergabung di kabinet.

Giring Ganesha sendiri tiba di Istana sekitar pukul 19.40 WIB. Nampak musisi sekaligus mantan vokalis band Nidji ini hadir dengan batik coklat dan berjalan menuju Istana Negara.

Giring yang menebar senyuman pun masih enggan membocorkan posisi ataupun jabatan apa yang akan diembannya di kabinet Prabowo-Gibran ini.