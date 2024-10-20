Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Giring Ganesha Tiba di Istana Jelang Pengumuman Menteri Prabowo-Gibran: Jadi Wakil Menteri

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |21:17 WIB
Giring Ganesha Tiba di Istana Jelang Pengumuman Menteri Prabowo-Gibran: Jadi Wakil Menteri
Giring Ganesha
A
A
A

JAKARTA - Politisi Giring Ganesha tiba di Istana Negara jelang pengumuman Menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024). Setelah prosesi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran Rakabuming akan mengumumkan calon menteri yang akan bergabung di kabinet.

Giring Ganesha sendiri tiba di Istana sekitar pukul 19.40 WIB. Nampak musisi sekaligus mantan vokalis band Nidji ini hadir dengan batik coklat dan berjalan menuju Istana Negara.

Giring yang menebar senyuman pun masih enggan membocorkan posisi ataupun jabatan apa yang akan diembannya di kabinet Prabowo-Gibran ini.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407//ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement