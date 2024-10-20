Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Namakan Kabinet Merah Putih

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |21:28 WIB
Presiden Prabowo Namakan Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024). 

"Kabinet ini saya beri nama Kabinet Merah Putih," kata Prabowo didampingi Wapres Gibran dan Sufmi Dasco.

Dalam kabinet Prabowo-Gibran, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Ini nama-nama yang akan menjabat tujuh Kementerian Koordinator: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono

5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

6. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

7. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

 

Telusuri berita news lainnya
