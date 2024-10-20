JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Perkenalan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).
"Kabinet ini saya beri nama Kabinet Merah Putih," kata Prabowo didampingi Wapres Gibran dan Sufmi Dasco.
Dalam kabinet Prabowo-Gibran, terdapat 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Ini nama-nama yang akan menjabat tujuh Kementerian Koordinator:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum: Yusril Ihza Mahendra
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
7. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat: Muhaimin Iskandar