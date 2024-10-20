JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan menteri Kabinetnya malam ini, Minggu (20/10/2024) beserta para wakilnya.
Hal tersebut dilakukan karena pelantikan menteri dan wakil menteri rencananya bakal dilakukan pada esok hari, Senin 21 Oktober 2024.
Berikut nama-nama lengkapnya yang disebut Kabinet Merah Putih:
1. Jenderal Pol Purn Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekononmiaan
4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Agus Harimurti YUdhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdaayaan Masyarakat
7. Zulkifli Hasan, Menko Pangan
8. Prasetyo Hadi, Mensesneg
9. Tito Karnavian, Mendagri
10. Sugiono, Menteri Luar Negeri
11. Syafry Samsuddin , Menhan
12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum
14. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia
15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Menteri Keuangan
17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satrio Soematri, Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi
19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan
21. Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial
22. Yasierly, Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. M. Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi
31. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan
32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran, Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Nasional/ Kepala Bappenas
38. Rini Widiantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir, Menteri BUMN
40. Wihadji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41. Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup
42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Budi Arie Setyadi, Menteri Koperasi
44. Maman Abdurahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah
45. Widyantiputri, Menteri Pariwisata
46. Tengku Rifky Harsa, Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekraf
47. Hajat Arifatul, Menteri PPPA
48. Dito Ariotedjo, Menpora
(Khafid Mardiyansyah)