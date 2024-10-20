Disebut Kabinet Merah Putih, Ini Susunan Lengkap Menteri Prabowo-Gibran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan menteri Kabinetnya malam ini, Minggu (20/10/2024) beserta para wakilnya.

Hal tersebut dilakukan karena pelantikan menteri dan wakil menteri rencananya bakal dilakukan pada esok hari, Senin 21 Oktober 2024.

Berikut nama-nama lengkapnya yang disebut Kabinet Merah Putih:

1. Jenderal Pol Purn Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekononmiaan

4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti YUdhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdaayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan, Menko Pangan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

9. Tito Karnavian, Mendagri

10. Sugiono, Menteri Luar Negeri

11. Syafry Samsuddin , Menhan

12. Nasaruddin Umar, Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Menteri Keuangan

17. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satrio Soematri, Menteri Pendidikan Tinggi Science dan Teknologi

19. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan

21. Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial

22. Yasierly, Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso, Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. M. Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi

31. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan

32. Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital

33. Andi Amran, Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

37. Rahmat Pambudi, Menteri Perencanaan Nasional/ Kepala Bappenas

38. Rini Widiantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, Menteri BUMN

40. Wihadji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

41. Hanif Faisol, Menteri Lingkungan Hidup

42. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

43. Budi Arie Setyadi, Menteri Koperasi

44. Maman Abdurahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

45. Widyantiputri, Menteri Pariwisata

46. Tengku Rifky Harsa, Menteri Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekraf

47. Hajat Arifatul, Menteri PPPA

48. Dito Ariotedjo, Menpora

(Khafid Mardiyansyah)