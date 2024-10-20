Mayor Teddy Jabat Sekretaris Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Merah Putih. Hal itu diungkapkan Prabowo saat umumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam.

"Bahwa setelah saya dilantik pada tanggal Oktober 2024 malam harinya saya akan umumkan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024 2029," terang Prabowo saat jumpa pers.

Kemudian, Prabowo pun mengumumkan nama kabinetnya sebagai "Kabinet Merah Putih." Nama itu, kata Prabowo, telah disepakati bersama pimpinan parpol yang tergabung dalam KIM.

"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kabinet ini kabinet merah putih," terang Prabowo.

Seusainya, Prabowo langsung mengumumlan susunan menteri kabinet Merah Putih. Namun, saat diakhir pengumungan Sekretaris Kabinet Merah Putih dijabat oleh Mayor Teddy.

"Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya," kata Prabowo.

(Awaludin)