Mayor Teddy Kini Jabat Seskab, ST Burhanuddin Kembali Jadi Jaksa Agung

JAKARTA - Mantan ajudan presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya mendapat posisi di Kabinet Merah Putih. Sejatinya, Teddy ditunjuk menjadi kepala lembaga di luar koordinasi kemenko.

Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat umumkan komposisi Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam.

"Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet," kata Prabowo saat umumkan komposisi kabinet.

Selain Teddy, Prabowo juga umumkan Jaksa Agung yakni Sanitiar Burhanuddin. Untuk Kepala Badan Intelijen Negara, Prabowo menunjuk Muhammad Herindra.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan, Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto. Sedangkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden yakni Hasan Nasbi.

Sementara itu, susunan menteri di Kabinet Merah Putih sebagai berikut:

1. Jenderal Pol Purn Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekononmiaan

4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti YUdhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdaayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan, Menko Pangan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg