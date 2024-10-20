Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayor Teddy Kini Jabat Seskab, ST Burhanuddin Kembali Jadi Jaksa Agung

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |21:53 WIB
Mayor Teddy Kini Jabat Seskab, ST Burhanuddin Kembali Jadi Jaksa Agung
Mayor Teddy
A
A
A

JAKARTA - Mantan ajudan presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya mendapat posisi di Kabinet Merah Putih. Sejatinya, Teddy ditunjuk menjadi kepala lembaga di luar koordinasi kemenko.

Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat umumkan komposisi Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam.

"Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet," kata Prabowo saat umumkan komposisi kabinet.

Selain Teddy, Prabowo juga umumkan Jaksa Agung yakni Sanitiar Burhanuddin. Untuk Kepala Badan Intelijen Negara, Prabowo menunjuk Muhammad Herindra.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan, Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto. Sedangkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden yakni Hasan Nasbi.

Sementara itu, susunan menteri di Kabinet Merah Putih sebagai berikut:

1. Jenderal Pol Purn Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekononmiaan

4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti YUdhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdaayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan, Menko Pangan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407//ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement