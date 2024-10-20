Jaksa Agung hingga Kepala BIN di Luar Koordinasi Menko

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Jaksa Agung hingga Kepala BIN menjadi kepala negara di luar koordinasi Menko. Hal iti diungkapkan Prabowo saat umumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

"Selanjutnya kementerian dan kepala lembaga yang tidak di bawah Menko," kata Prabowo.

Adapun susunan kepala lembaga yang tidak di bawah koordinasi Menko sebagai berikut:

1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin

2. Kepala Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra

3. Kepala Staf Kepresidenan: Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Putranto

4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi

5. Seskab: Teddy Indra Wijaya