Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Pagi Prabowo Lantik Menteri Kabinet Merah Putih dan Siang Hari Wamen

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:10 WIB
Besok Pagi Prabowo Lantik Menteri Kabinet Merah Putih dan Siang Hari Wamen
Kabinet Merah Putih (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana akan melantik Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Hal itu diungkapkan Prabowo usai mengumumkan komposisi Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Saudara-saudara sekalian demikian telah saya umumkan para menteri, dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih," kata Prabowo.

Lantas, Prabowo pun menyampaikan akan melantik para menteri pada Senin (21/10/2024) pagi. Untuk wakil menteri, kata Prabowo, dirinya akan melantik pada Senin (21/10/2024) siang.

"Rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri," tandas Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala lembaga di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) malam.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299//presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/15/3179253//maung_garuda-dGcp_large.jpg
Dukung Rencana Prabowo Ciptakan Mobil Nasional, Gaikindo: Tingkatkan Kualitas Kompetisi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150//prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178901//presiden_brasil_luiz_inacio_lula_da_silva_dan_presiden_prabowo_subianto-2hfL_large.jpg
GREAT Institute: Program Sosial Presiden Lula di Brazil Layak Ditiru Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement