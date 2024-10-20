Besok Pagi Prabowo Lantik Menteri Kabinet Merah Putih dan Siang Hari Wamen

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana akan melantik Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Hal itu diungkapkan Prabowo usai mengumumkan komposisi Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Saudara-saudara sekalian demikian telah saya umumkan para menteri, dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih," kata Prabowo.

Lantas, Prabowo pun menyampaikan akan melantik para menteri pada Senin (21/10/2024) pagi. Untuk wakil menteri, kata Prabowo, dirinya akan melantik pada Senin (21/10/2024) siang.

"Rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 WIB, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri," tandas Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala lembaga di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) malam.