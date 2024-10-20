JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama wakil menteri yang akan menjalani tugas di Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).
Sebelumnya, Prabowo Gibran mengumumkan nama-nama menteri dan memberinama kabinetnya sebagai Kabinet merah Putuh.
Berikut nama-nama wakil menteri yang berhasil dihimpun:
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk
Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i
Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej
Wakil Menteri HAM Mugiyanto
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim
Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Jiwandono
Wakil Menteri Keuangan Suahasil
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu
Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq
Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi Fauzan
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi Stela Cristi
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harguono
Wakil Menteri sosial Agus Jabo Priyono
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Cristina Ariyani
Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Zulfikar Ahmad Tawala
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza
Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Yuliot