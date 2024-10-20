Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

, Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:14 WIB

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama wakil menteri yang akan menjalani tugas di Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).

Sebelumnya, Prabowo Gibran mengumumkan nama-nama menteri dan memberinama kabinetnya sebagai Kabinet merah Putuh.

Berikut nama-nama wakil menteri yang berhasil dihimpun:

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i

Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej

Wakil Menteri HAM Mugiyanto

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim

Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Jiwandono

Wakil Menteri Keuangan Suahasil

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu

Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq

Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi Fauzan

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi Stela Cristi

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harguono

Wakil Menteri sosial Agus Jabo Priyono

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Cristina Ariyani

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Zulfikar Ahmad Tawala

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Yuliot