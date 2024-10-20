Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |22:14 WIB
Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama wakil menteri yang akan menjalani tugas di Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024).

Sebelumnya, Prabowo Gibran mengumumkan nama-nama menteri dan memberinama kabinetnya sebagai Kabinet merah Putuh.

Berikut nama-nama wakil menteri yang berhasil dihimpun:

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan 

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto 

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta 

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i 

Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej 

Wakil Menteri HAM Mugiyanto

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim 

Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Jiwandono

Wakil Menteri Keuangan Suahasil

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu 

Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq

Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi Fauzan 

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi Stela Cristi

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harguono

Wakil Menteri sosial Agus Jabo Priyono 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Ebenezer 

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
Cristina Ariyani

Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
Zulfikar Ahmad Tawala

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Yuliot

 

