Hari Pertama Gibran Sebagai Wakil Presiden Bahas Penguatan Kerja Sama dengan Korea Selatan

JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden (Wapres) periode 2024-2029 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Minggu (20/10/2024). Pada hari pertama bekerja itu, Gibran pun langsung menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri (PM) Republik Korea, Han Duck-soo, di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Gibran pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran PM Korea Selatan dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wapres Indonesia periode 2024-2029.

Wapres juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kerja sama dengan Korea Selatan, khususnya dalam sektor hilirisasi industri.

“Kami ingin memperkuat hubungan kerja sama kami. Ke depan, kami akan lebih fokus pada hilirisasi,” ujar Gibran.