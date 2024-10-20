Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Program Prabowo-Gibran, Anindya Bakrie: Kestabilan Politik Dapat Sejahterakan Masyarakat

Anto Kurniawan , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |23:22 WIB
Dukung Program Prabowo-Gibran, Anindya Bakrie: Kestabilan Politik Dapat Sejahterakan Masyarakat
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie/ist
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, siap mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkan Anindya usai menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024)

Dia juga memuji prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat. Dia juga memuji pidato perdana Prabowo. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan mengenai ketahanan pangan, energi, air, dan yang paling penting mengenai bagaimana menjadikan masyarakat, baik wong cilik, menengah dan juga masyarakat atas bekerja sama untuk bangsa Indonesia.

“Tadi ditekankan bahwa bangsa Indonesia akan berdaulat, adil, dan makmur ketika semuanya, termasuk kalangan wong cilik, juga bisa menikmati kemerdekaan,”ujarnya.

“Terlihat sekali upaya beliau (Prabowo) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami dari dunia usaha di dalam naungan Kadin tentunya sangat siap untuk mendampingi Prabowo sebagai mitra strategis,” sambung Anindya.

Dia menambahkan, pelaksanaan program makam bergizi gratis pada anak usia sekolah yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru, dengan adanya lumbung pangan-lumbung pangan di mana mana.

“Ini membuat para pengusaha UMKM sekarang (akan) menikmati. Karena ada pembelinya dan ada pemakainya. Ini bagi Kadin tentunya benar-benar harus didukung, didorong, baik dari sisi pembiayaannya (maupun) industrialisasinya. Saya lihat niatnya dan juga visi dari seorang Presiden sudah sangat jelas,” tuturnya.

Dia percaya, dengan adanya public private partnership, yaitu kerja sama antara pemerintah dan swasta atau dunia usaha, termasuk juga BUMN dan koperasi, akan berjalan dengan baik.

 

