Pramono Anung Andalkan KJP Gaet Suara Perantau Wong Jateng

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengandalkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk menggaet pemilih perantau dari Jawa Tengah. Sebab, beberapa keluhan para perantau adalah ketika ingin menikmati wisata di Jakarta, harga tiket masuk masih terbilang tinggi bagi mereka.

Sementara di program KJP, Cagub nomor urut 3 itu, ada pembebasan harga tiket masuk bagi para siswa pemegang KJP bersama satu orang tuanya.

"Tadi sebagian mengharapkan KJP untuk anak-anak supaya bisa melihat Taman Mini, Ancol dan sebagainya dengan harga yang lebih murah kalau masuk." kata Pramono usai menemui Komunitas Paguyuban Warga asal Jawa Tengah di Jakarta Timur, Sabtu (19/10/2024).

Pramono menyebut apa yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat Jawa Tengah di Jakarta, lanjut dia, akan ditindaklanjuti setelah mendapatkan amanah menjadi Gubernur Jakarta.

Menanggapi itu, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Warga asal Jawa Tengah, Leles Darmanto berharap program yang baik dari pria kelahiran Kediri itu, dapat dilaksanakan.

"Kalau wong Jowo dan aspirasi yang kami sampaikan itu bisa dilaksanakan, Insya Allah keberpihakan itu akan jelas," ujar Leles.



(Angkasa Yudhistira)