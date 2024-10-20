Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Baja RK Bakal Menangkan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Lewat Udara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |01:13 WIB
Baja RK Bakal Menangkan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Lewat Udara
Baja RK siap menangkan pasangan RIDO lewat udara (Foto : Okezone)
JAKARTA - Relawan Barisan Jakarta Ridwan Kamil (Baja RK) memantapkan diri mendukung pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta. Ketua Baja RK, Lintang menagtakan jajarannya bertarung di udara untuk memenangkan pasangan RIDO.

"Hari ini baja RK mendeklarasikan diri untuk berjuang melalui serangan udara," ucap Lintang di DPD partai Golkar, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

"Kita bawa tim siber karena tim siber ini akan berjuang melalui udara, sedangkan teman - teman semua tadi kita lihat saya rasa sudah cukup untuk serangan darat," sambungnya.

Dia mengatakan anggota Baja RK akan bekerja memantau sosial media dan mensosialisasikan pasangan RIDO. 

"Nanti kita bisa bekerja sama untuk sharing jika ada yang menyebarkan hoax, black campaign, menyebarkan isu - isu yang tidak benar, akan kita pantau sesegera mungkin, agar tidak menjadi bias, viral, terutama yang ingin menyerang nomor 1," tuturnya.

Adapun dalam acara deklarasi itu turut dihadiri Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco. Dia  menyebut jumlah relawan di setiap komunitas bervariasi, mulai dari puluhan orang hingga ratusan orang.

“Secara total yang terdaftar itu sekitar 200 (komunitas) relawan, dan deklarasi ini adalah hari yang ke-5, dan rata-rata yang deklarasi ada 6-7 komunitas. Jadi yang sudah deklarasi kurang lebih sekitar 35 komunitas relawan,” kata Baco kepada wartawan.

Baco mengklaim, sejumlah komunitas relawan yang mendukung RIDO dalam Pilkada Jakarta 2024 ini, bergerak atas keinginannya sendiri.

Para relawan bekerja sama dalam memenangkan pasangan RIDO melalui jalur darat dan udara. Jalur darat yakni dengan tatap muka dan diskusi di permukimannya, sementara jalur udara melalui media siber.

Selain itu, relawan yang melakukan deklarasi akan dilibatkan pada beberapa kegiatan kampanye. Salah satunya adalah blusukan dan program aksi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan RIDO.

“Ada beberapa program aksi dari tim RIDO yang akan segera diturunkan melalui peperangan darat, dan yang pelaksanannya bersama relawan dan ormas,” ujar Baco.

 

