Profil Mayor Teddy, Mantan Ajudan Prabowo yang Jadi Seskab di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Mayor Teddy Indra Wijaya tengah disorot setelah secara resmi ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih.

Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 14 April 1989 itu menjadi salah satu nama anggota Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Sebagaimana diketahui, Mayor Teddy kerap terlihat bersama Prabowo sejak beberapa tahun lalu. Bagaimana tidak, dia merupakan ajudan kepercayaan Prabowo saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di era kepemimpinan Joko Widodo.

Sebelum bersama Prabowo, Teddy juga sempat menjadi asisten ajudan Jokowi pada tahun 2014-2019.

Perjalanan militer Teddy dimulai di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Setelah itu, dirinya masuk ke Akademi Militer dan lulus pada 2011.