HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil 2 Jam Lebih Bersama Warga Sambut Iring-iringan Presiden Prabowo

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |04:31 WIB
Ridwan Kamil 2 Jam Lebih Bersama Warga Sambut Iring-iringan Presiden Prabowo
Ridwan Kamil 2 jam lebih bersama warga sambut iring-ringan presiden Prabowo (Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, terlihat berpanas-panasan bersama dengan warga Jakarta saat menyambut iring-iringan Prabowo Subianto yang resmii dilantik sebagai Presiden RI pada, Minggu 20 Oktober 2024.

Sejumlah masyarakat memadati kawasan Jakarta Pusat pada Minggu pagi guna menyambut iring-iringan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Ternyata, Ridwan Kamil juga turut berada di tengah keramaian tersebut, di mana dirinya terlihat dikerubungi masyarakat saat berada di kawasan Sarinah.

"Saya ada dua jam lebih dari Bundaran HI sampai arah Monas. Memang rakyat antusias luar biasa, mereka panas-panasan," jelas Ridwan Kamil, Minggu (20/10/2024) malam WIB.

"Mereka kerap bertukar posisi, jika ada panas di sini, jadi ngumpul di pohon-pohon sebelahnya. Setelah itu ada sisi yang dingin, pindah lagi ke sana," tambahnya.

Ridwan Kamil mendapatkan sambutan meriah dari warga Jakarta dalam kesempatan tersebut. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang menyuarakan namanya hingga meminta foto bersama.

 

Halaman:
1 2
      
