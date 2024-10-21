Jelang Pelantikan Menteri-Menteri Prabowo Tiba di Istana, Dasinya Biru Muda

JAKARTA - Menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Para menteri Kabinet Merah Puith yang sudah hadir di antaranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang akan dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Insfratruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, tampak juga Budi Arie Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Koperasi.

Menurut informasi dari AHY, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajaran menteri yang akan dilantik untuk mengenakan dari berwarna biru muda.

"Ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini," kata AHY kepada awak media.

Dia juga tampak bersama Istrinya Annisa Larasati Pohan dan putri semata wayangnya Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Sementara itu, AHY yang akan menduduki pos Kementerian baru belum mengetahui akan berkantor dimana.

"Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tp ada kemenko lainnya karena benar-benar baru dan belum mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira- dimana," pungkasnya.



(Angkasa Yudhistira)