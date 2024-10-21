Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pelantikan Menteri-Menteri Prabowo Tiba di Istana, Dasinya Biru Muda

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |09:08 WIB
Jelang Pelantikan Menteri-Menteri Prabowo Tiba di Istana, Dasinya Biru Muda
Suasa Istana Kepresidenan jelang pelantikan menteri Kabinet Merah Puith (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Para menteri Kabinet Merah Puith yang sudah hadir di antaranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang akan dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Insfratruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, tampak juga Budi Arie Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Koperasi.

Menurut informasi dari AHY, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajaran menteri yang akan dilantik untuk mengenakan dari berwarna biru muda.

"Ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini," kata AHY kepada awak media.

Dia juga tampak bersama Istrinya Annisa Larasati Pohan dan putri semata wayangnya Almira Tunggadewi Yudhoyono.

Sementara itu, AHY yang akan menduduki pos Kementerian baru belum mengetahui akan berkantor dimana.

"Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tp ada kemenko lainnya karena benar-benar baru dan belum mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira- dimana," pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179689//presiden_prabowo_subianto-AOja_large.jpg
DePA-RI Minta Prabowo Realisasikan Janji Kenaikan Gaji Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement