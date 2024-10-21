Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jabat Pos Kementerian Baru, AHY Ungkap Belum Punya Kantor

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |09:23 WIB
Jabat Pos Kementerian Baru, AHY Ungkap Belum Punya Kantor
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah AHY (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan menduduki pos kementerian baru yakni sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Insfratruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengungkapkan belum mempunyai kantor. Saat ini, kata dia, masih dicari kantor untuk kementeriannya tersebut.

"Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tapu ada kemenko lainnya karena benar-benar baru dan belum mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira- di mana," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

AHY mengatakan bahwa semua pihak menyambut dengan suka cita kabinet Merah Putih yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan.

"Semua menyambut suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik membantu Pak Presiden Prabowo Subianto mencapai target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang ditetapkan selama ini," ujarnya,

AHY mengatakan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah merupakan  pos atau portofolio yang baru. Sehingga ada harapan besar dari Presiden Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan tidak hanya di Jawa.

"Tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik lagi ke depan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176212/herzaki-Ylpw_large.jpg
Soal Tudingan Rombongan AHY Langgar Lalu Lintas di Yogya, Stafsus: Ada Upaya Framing Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155810/ahy-DP08_large.jpg
Alumni SMA Taruna Nusantara Tampil dalam Defile Istimewa, AHY dan Sugiono Dapat Penghormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066770/ahy-zUgw_large.jpg
Menteri AHY Bertemu Anindya Bakrie, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063174/ahy-WZip_large.jpg
Kisah AHY Digendong Pasukan Elite TNI saat SBY Bertugas di Timor Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796//purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement