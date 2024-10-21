Jabat Pos Kementerian Baru, AHY Ungkap Belum Punya Kantor

JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan menduduki pos kementerian baru yakni sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Insfratruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengungkapkan belum mempunyai kantor. Saat ini, kata dia, masih dicari kantor untuk kementeriannya tersebut.

"Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru tidak hanya kemenko ini tapu ada kemenko lainnya karena benar-benar baru dan belum mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira- di mana," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

AHY mengatakan bahwa semua pihak menyambut dengan suka cita kabinet Merah Putih yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan.

"Semua menyambut suka cita terbentuknya kabinet pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik membantu Pak Presiden Prabowo Subianto mencapai target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang ditetapkan selama ini," ujarnya,

AHY mengatakan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah merupakan pos atau portofolio yang baru. Sehingga ada harapan besar dari Presiden Prabowo agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan tidak hanya di Jawa.

"Tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke benar-benar bisa diwujudkan dengan baik lagi ke depan," ujarnya.