HOME NEWS NASIONAL

Jelang Dilantik, Menteri Prabowo-Gibran Kompak Kenakan Dasi Biru Muda

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |09:28 WIB
Jelang Dilantik, Menteri Prabowo-Gibran Kompak Kenakan Dasi Biru Muda
Pelantikan Kabinet Merah Putih (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Para calon menteri di Kabinet Merah Putih telah tiba di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Calon menteri pria tampak kompak mengenakan dress code berupa dasi berwarna biru muda menjelang pelantikan itu. Sementara untuk menteri perempuan mengenakan kebaya nasional berwarna biru muda.

Para menteri yang tiba di Istana tersebut di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono yang akan dilantik menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Insfratruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selain itu, tampak juga Budi Arie Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Koperasi. 

Kemudian Meutya Hafid yang akan dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Terlihat juga Bahlil Lahadalia yang akan menduduki kursi Menteri ESDM juga mengenakan dasi senada berwarna biru muda. 

Menurut informasi dari AHY, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajaran menteri yang akan dilantik untuk mengenakan dari berwarna biru muda.

"Ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini," kata AHY.

 

Halaman:
1 2
      
