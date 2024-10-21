Kaesang Pangarep Hadiri Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kaesang tiba bersama Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Keduanya menghadiri pelantikan kader PDI yang diangkat menduduki kursi wakil menteri salah satunya Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan.

"Kader terbaik dari PSI alhamdulillah pak presiden mempercayai kami, mempercayai pak Raja Juli sebagai menteri Hutan," ujar Kaesang dalam keterangannya.

Pada kesempatan itu, Kaesang juga memberikan pesan kepada Raja Juli yang akan menduduki kursi Menteri Kehutanan.

Selain itu, kader PSI yang akan menduduki kursi pemerintahan yakni Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Isyana Bagoes Oka jadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

"Kerja lebih keras lagi, kerja lebih keras lagi, dan yang diberi kepercayaan tadi itu ada Pak Raja Juli, dan ada mbak Isyana, dan ada juga mas Giring," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )