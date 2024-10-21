Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sah! Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:28 WIB
Sah! Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih
Prabowo lantik Kabinet Merah Putih (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih guna memimpin jalannya pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri juga kompak mengenakan dasi berwarna biru muda. 

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

Setelah dibacakan keputusan presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada para menteri kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. "Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," kata Prabowo. "Bersedia," jawab para menteri kompak.

Prabowo selanjutnya mengajak para menteri dan pejabat setingkat menteri itu untuk membaca sumpah yang dirinya bacakan.

"Bahwa saya, akan setia kepada UUD RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo yang diikuti para menteri.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa bertanggung jawab," kata para menteri kompak.

 

1 2
      
