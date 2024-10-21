Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Prabowo, Luhut Ternyata Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:40 WIB
Dilantik Prabowo, Luhut Ternyata Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Prabowo Subianto lantik Luhut Panjaitan dan Menteri Kabinet Merah Putih (Foto: Tangkapan layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta pada hari ini Senin (21/10/2024). Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Mengangkat Jenderal Purn Luhur Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi aturan yang dibacakan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri juga kompak mengenakan dasi berwarna biru muda. 

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P Tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

Setelah dibacakan keputusan presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada para menteri kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. "Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," kata Prabowo. "Bersedia," jawab para menteri kompak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171111/mensesneg-di14_large.jpg
Mensesneg Peringatkan Pejabat Jangan Semena-mena Pakai Sirine dan Strobo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144369/pemerintah-Ot2w_large.jpg
Isu Direshuffle Gegara Pernyataan Kontroversial, Menkes Budi: Saya Dikasih Minum Air Kelapa 2 Gelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/337/3078526/prabowo_subianto-sLcj_large.jpg
Prabowo Diyakini Bakal Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/337/3077775/prabowo-SB21_large.jpg
Ferry Juliantono Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkop, Hamdan Zoelva: dari Penjara ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077058/kabinet_prabowo-7JD3_large.jpg
Momen 48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih Foto Bersama Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077050/prabowo-ka4M_large.jpg
Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menhan, Konco Lawas Prabowo yang Sama-Sama Ditempa di Lembah Tidar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement