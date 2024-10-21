Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ditunjuk Jadi Seskab, Kostrad: Mayor Teddy Masih Aktif Sebagai TNI AD!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:49 WIB
Ditunjuk Jadi Seskab, Kostrad: Mayor Teddy Masih Aktif Sebagai TNI AD!
Mayor Teddy dan Prabowo/antara
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Mayor Teddy saat ini masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Darat.

Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian Danang Suta, sebelumnya membenarkan status Mayor Teddy sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Darat.

“Sampai saat ini (Mayor Teddy) masih aktif,” kata Kapen Kostrad, dilansir dari Antaranews, Senin (21/10/2024).

Diketahui, Mayor Teddy selama 4 tahun terakhir bertugas sebagai ajudan Prabowo saat dia menjabat sebagai menteri pertahanan, juga pernah menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadan Yonif) Para Raider 328/Dirgahayu Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu Brigif Linud 17/Kujang I Divisi Infanteri 1/Kostrad.

Selepas dia diumumkan sebagai Seskab, sejauh ini belum ada penjelasan dari Kostrad maupun TNI Angkatan Darat mengenai status penugasannya sebagai Wadan Yonif Dirgahayu setidaknya sejak 26 Februari 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KSAD Nomor Kep. 137/II/2024.

Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, mengumumkan nama Teddy Indrajaya sebagai Sekretaris Kabinet, bersamaan dengan pengumuman nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Diketahui,  tugas Teddy saat nantinya dia resmi menjabat sebagai seskab antara lain memimpin Sekretariat Kabinet.

 

