HOME NEWS NASIONAL

Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menhan, Konco Lawas Prabowo yang Sama-Sama Ditempa di Lembah Tidar

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |11:08 WIB
Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menhan, <i>Konco Lawas</i> Prabowo yang Sama-Sama Ditempa di Lembah Tidar
Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoedin saat muda (Foto: @Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Sjafrie Sjamsoeddin merupakan sosok Menteri Pertahanan (Menhan) baru yang bakal menggantikan Prabowo Subianto selama periode pemerintahan 2024-2029. Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu 20 Oktober 2024 malam. Pada hari ini, Senin (21/10/2024, Prabowo melantiknya. 

Namun, Sjafrie bukan nama yang asing di lingkungan pertahanan, sebab dia sudah menemani Prabowo sebagai Asisten Menhan Bidang Manajemen Pertahanan sejak 6 Desember 2019. Bahkan, pensiunan perwira tinggi bintang tiga TNI Angkatan Darat itu pernah menjabat sebagai wakil Menhan pada periode 2010-2014 di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sjafrie merupakan lulusan Akademi Militer (Akabri) pada 1974 dan mengawali karir militer di Korps Baret Merah, Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sjafrie dan Prabowo ternyata merupakan konco lawas atau sudah berkawan lama sebelum sama-sama bergabung di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Keduanya berasal dari taruna Akabri Darat di Lembah Tidar, Magelang. 

Bedanya, Prabowo masuk akademi pada 1970, sementara Sjafrie setahun setelahnya. Namun, mereka berdua lulus bersamaan pada 1974. Jauh sebelum ditunjuk sebagai Menhan, Sjafrie sempat menduduki beberapa jabatan strategis seperti Dangrup A Paspampres, Kepala Staf Kodam Jakarta Raya pada 1996, lalu Panglima Kodam Jaya pada 1997, hingga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI pada 2002.

Bahkan, pria kelahiran Makassar pada 30 Oktober 1952 itu tercatat pernah bertugas menangani Operasi Seroja di Timor Timur, operasi di Aceh, dan konflik Papua.

(Arief Setyadi )

      
