INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jabat Seskab, Mayor Teddy Dicopot Sebagai Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |14:09 WIB
Jabat Seskab, Mayor Teddy Dicopot Sebagai Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu
Mayor Teddy Indra Wijaya
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Mayor Teddy pun menanggalkan posisinya sebagai Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, karena jabatan barunya itu.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, status penugasan Mayor Teddy sebagai Wadan Yonif Dirgahayu pun tidak aktif.

"Setelah saya konfirmasi ke Setmilpres, Seskab itu tidak setingkat menteri, strukturnya di bawah Kemensetneg, jabatan Seskab itu bisa dijabat TNI aktif termasuk eselon II, maksimal pangkat tertinggi Brigjen," kata Wahyu, Senin (21/10/2024).

"Enggak dong, kalau sudah penugasan di situ (Seskab), berarti sudah penugasan di luar struktur, tentu nanti akan ada sertijab jabatan organiknya,"pungkasnya.

Diketahui, Batalyon Infanteri Para Raider 328/Dirgahayu (Yonif PR 328/Dirgahayu) adalah batalyon infanteri lintas udara yang berada dibawah kendali Brigif Para Raider 17/Sakti Budi Bhakti, Divisi Infanteri 1/Kostrad.

Yonif Linud ini berdiri pada tanggal 16 Mei 1958 dengan personel dari eks kompi Syiwa I dan II. Batalyon ini terdiri dari kompi A, B, C, Kompi Markas dan Kompi Bantuan. Satuan ini bermarkas di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kekuatan personel lebih kurang 730 anggota.

 

Halaman:
1 2
      
