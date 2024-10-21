Jadi Seskab, Gerindra Sebut Mayor Teddy Tak Perlu Pensiun dari TNI



JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara suara perihal posisi Mayor Teddy Indra Wijaya yang ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), oleh Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan Teddy menjadi sorotan lantaran statusnya masih sebagai perwira TNI aktif.

Menurut Dasco, Teddy tak perlu mengundurkan diri TNI. Sebab, jabatan Seskab yang diembannya saat ini bukan setingkat menteri. Hal ini berkaitan dengan perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo.

"Dengan perubahan nomenklatur ini dapat diisi oleh saudara Teddy tanpa harus pensiun dari TNI, karena bukan setingkat menteri," kata Dasco kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Dia mengatakan, ada sejumlah nomenklatur di kabinetnya Prabowo, salah satunya soal posisi Seskab. Menurutnya, saat ini Seskab bukan lagi jabatan setingkat menteri.

"Sehingga tidak ada menteri seskab, tetapi digabung di bawah mensesneg," ujarnya.