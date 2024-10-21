Santap Siang Bersama Wapres RRT, Gibran Sajikan Kuliner Nusantara

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wapres Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Han Zheng, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (21/10/2024). Dalam pertemuan itu Gibran pun menjamu dengan makanan khas Nusantara.

Nampak sebelum satap siang bersama, Gibran dan Han Zheng sempat berbincang di ruang audiensi. Dalam kesempatan itu Han Zheng pun menyampaikan ucapan atas pelantikan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan Wapres periode 2024-2029.

Han Zheng menambahkan, bahwa Presiden RRT, Xi Jinping, menaruh perhatian besar terhadap Pemerintah Indonesia dan menantikan kerjasama lebih lanjut antara kedua negara di masa depan.

Usai pertemuan itu, Gibran lantas mengajak Han Zheng menyantap makan siang bersama.