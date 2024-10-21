Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Santap Siang Bersama Wapres RRT, Gibran Sajikan Kuliner Nusantara 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |14:36 WIB
Santap Siang Bersama Wapres RRT, Gibran Sajikan Kuliner Nusantara 
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wapres RRT Han Zheng (foto: dok BPMI Setwapres)
JAKARTA  - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wapres Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Han Zheng, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (21/10/2024). Dalam pertemuan itu Gibran pun menjamu dengan makanan khas Nusantara.

Nampak sebelum satap siang bersama, Gibran dan Han Zheng sempat berbincang di ruang audiensi. Dalam kesempatan itu Han Zheng pun menyampaikan ucapan atas pelantikan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan Wapres periode 2024-2029. 

Han Zheng menambahkan, bahwa Presiden RRT, Xi Jinping, menaruh perhatian besar terhadap Pemerintah Indonesia dan menantikan kerjasama lebih lanjut antara kedua negara di masa depan.

Usai pertemuan itu, Gibran lantas mengajak Han Zheng menyantap makan siang bersama.

 

