Posisi Wakapolri Kosong Usai Komjen Agus Andrianto Jadi Menteri Prabowo

JAKARTA - Posisi Wakapolri kosong usai Komjen Agus Andrianto mengundurkan diri karena memilih menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut, posisi Wakapolri nantinya akan ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri),” kata Dedi, saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2024).

Posisi Wakapolri akan diemban oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun, belum diketahui sosok yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu. Kapolri disebut yang akan menentukan Pati Polri yang pantas mengemban jabatan tersebut.

“Iya masih menunggu dulu (dari Kapolri),” ujar Dedi.