Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dasco Sebut Ada Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |14:41 WIB
Dasco Sebut Ada Perubahan Nomenklatur di Kabinet Merah Putih
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, perubahan nomenklatur di Kabinet Merah Putih. Salah satunya terkait pos Kementerian Sekretaris Kabinet (Seskab).

Dia menjelaskan, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Seskab bukan lagi jabatan setingkat menteri. Tapi, posisinya di bawah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Struktur dan bagan organisasi sudah ada perubahan, sehingga tidak ada menteri Seskab, tetapi digabung di bawah mensesneg," kata Dasco kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu, jabatan-jabatan di bawah Kemensesneg dapat diisi oleh perwira TNI maupun Polri.

"Yang batasannya adalah paling tinggi setara eselon II atau kalau di TNI-Polri paling tinggi setara Brigjen," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796//purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178174//pangi_syarwi_chaniago-N0gc_large.jpg
1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Jadi Momentum Evaluasi Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079//raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178029//prabowo-6eyl_large.jpg
Prabowo Ibaratkan Kabinet seperti Tim Sepak Bola: Saya Manajer, Menteri Striker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178015//presiden_prabowo_subianto-OsRa_large.jpeg
Di Sidang Kabinet Setahun Pemerintahan, Prabowo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Menteri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement