HOME NEWS NASIONAL

Jelang Pelantikan, Taufik Hidayat dan Sejumlah Wamen Tiba di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |14:45 WIB
Taufik Hidayat di Istana Merdeka (foto: Okezone/Raka)
JAKARTA - Beberapa wakil menteri yang akan dilantik Presiden Prabowo Subianto mulai mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/10/2024) petang.

Salah satunya Taufik Hidayat yang akan dilantik sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Dirinya mengaku sudah meminta doa restu kepada keluarga.

"Tadi kumpul keluarga, berdoa, mohon doa restu insyaallah mudah-mudahan saya tetap yang jadi orang yang sama," kata Taufik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Taufik menyebut, keluarganya merasa bangga saat dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi wakil menteri di kabinet Merah Putih.

"Dan ini yang pasti menjadi suatu kebanggaan buat keluarga saya, karena saya bisa dipercaya di kabinet Pak Prabowo," kata Taufik.

 

