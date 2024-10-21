Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Agus Andrianto Resmi Pensiun Dini sebagai Anggota Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |14:54 WIB
Menteri Agus Andrianto Resmi Pensiun Dini sebagai Anggota Polri
Menteri Kabinet Merah Putih. Foto: Okezone/Binti.
JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto resmi pensiun dini sebagai Anggota Polri. Hal itu setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri (SKEP) Purnatugas seseorang personel Korps Bhayangkara. 

Agus Andrianto sendiri telah mengundurkan diri sebagai Wakapolri, usai resmi menjadi Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rkaabuming Raka. 

"SKEP Purna sudah keluar," kata As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Senin (21/10/2024). 

Dalam hal ini, posisi Wakapolri kosong usai Komjen (Purn) Agus Andrianto telah mengundurkan diri karena memilih menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dedi menyebut, posisi Wakapolri nantinya akan ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri),” ujar Dedi.

Posisi Wakapolri akan diemban oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun, belum diketahui sosok yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu. Kapolri disebut yang akan menentukan Pati Polri yang pantas mengemban jabatan tersebut. 

 

Telusuri berita news lainnya
