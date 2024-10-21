Sah! Prabowo Subianto Lantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih untuk memimpin roda pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Prosesi pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sekitar pukul 10.00 WIB. Para menteri juga kompak mengenakan dasi berwarna biru muda.

Pelantikan para pembantu Presiden Prabowo itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Kemudian pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 135P tahun 2024. Selanjutnya, jajaran pejabat setingkat menteri pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelejen Negara berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 134 P tahun 2024.

Setelah dibacakan keputusan presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada para wakil menteri kesediaannya untuk diambil sumpah jabatan. "Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," kata Prabowo. "Bersedia," jawab para menteri kompak.