HOME NEWS NASIONAL

Mayor Teddy Resmi Dilantik Prabowo Jadi Seskab

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:11 WIB
Mayor Teddy Resmi Dilantik Prabowo Jadi Seskab
Mayor TNI Teddy Indra Wijaya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Mayor TNI Teddy Indra Wijaya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Menteri (Wamen). 

Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Persiden (Keppres) Nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. 

Setelah dibacakan keputusan presiden, Prabowo kemudian bertanya kepada para Wakil Menteri termasuk kesediaannya Teddy sebagai Seskab untuk diambil sumpah jabatan. "Bersediakah saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing," kata Prabowo. 

"Bersedia," jawabnya kompak. 

Prabowo selanjutnya mengajak para Wamen itu untuk membaca sumpah yang dirinya bacakan.

 

