HOME NEWS NASIONAL

Jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto Miliki Kekayaan Capai Rp19,8 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:20 WIB
Jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto Miliki Kekayaan Capai Rp19,8 Miliar
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menunjuk Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus Andrianto merupakan eks Kabareskrim Polri. 

Lalu, berapa kekayaan dari Agus Andiranto? 

Kekayaan penyelenggara negara dapat diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Pada laman yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Agus Andrianto tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp19.850.919.025 yang ia laporkan pada 8 Juni 2023 selaku Kabareskrim. 

Jumlah tersebut terdiri dari 19 bidang tanah yang tersebar di Jakarta Selatan, Kota Bandung, Kota Medan, dan Kota Tangerang yang jumlah totalnya mencapai Rp17.360.484.446. Belasan bidang tanah itu dalam keterangan hasil sendiri. 

 

