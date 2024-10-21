Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dilantik Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin: Tugas Ini Cukup Serius

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:29 WIB
Dilantik Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin: Tugas Ini Cukup Serius
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Cak Imin mengatakan bahwa dirinya bakal memimpin kementerian dengan lingkup kementerian koperasi hingga kementerian sosial.

"Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini melingkupi antara lain Kementerian Kooperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu," tambahnya.

Menko yang dipimpinnya, kata Cak Imin, akan mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat juga pemberdayaan individu-individu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178796/purbaya-qsTW_large.jpg
Riset IDSIGTH: Purbaya hingga AHY Jadi Menteri Favorit di Kabinet Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178079/raja_juli-oALr_large.jpg
Survei Ungkap Raja Juli Masuk 10 Menteri Kinerja Terbaik, Ini Kata Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175655/menlu-W3hL_large.jpg
Menlu Sugiono Bertolak ke Korea Utara Lusa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174668/kabinet_merah_putih-L3AJ_large.jpg
Survei ISC: Deretan Menteri Prabowo dengan Kinerja Terbaik, Ada Tito Karnavian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171932/mensesneg-x3nH_large.jpg
Mensesneg Ungkap Masalah Rangkap Jabatan Bakal Dibahas di RUU BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement