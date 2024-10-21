Dilantik Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin: Tugas Ini Cukup Serius

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Cak Imin mengatakan bahwa dirinya bakal memimpin kementerian dengan lingkup kementerian koperasi hingga kementerian sosial.

"Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini melingkupi antara lain Kementerian Kooperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu," tambahnya.

Menko yang dipimpinnya, kata Cak Imin, akan mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat juga pemberdayaan individu-individu.