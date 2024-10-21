Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Miliki Kekayaan Rp116 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:34 WIB
Jabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Miliki Kekayaan Rp116 Miliar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hal itu setelah dirinya dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto hari ini. 

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, AHY tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp116.530.289.450. Laporan yang dibuat pada 8 Mei 2024 itu, merupakan LHKPN khusus-awal menjabat selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di era pemerintahan Joko Widodo. 

Jumlah tersebut terdiri dari dua tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan dengan nilai Rp35.348.295.000 (Rp35,3 miliar). 

 

Telusuri berita news lainnya
