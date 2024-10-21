Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Panglima TNI Temani Presiden Ke-7 RI Jokowi hingga Solo

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:46 WIB
Momen Panglima TNI Temani Presiden Ke-7 RI Jokowi hingga Solo
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Solo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi secara langsung kepulangan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi dari Jakarta menuju kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu 20 Oktober 2024.

Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, hal tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Presiden RI ke-7.

“Alhamdulillah saya dan Kapolri sudah di kediaman Bapak Jokowi, dan ini atas perintah Presiden RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto supaya saya dan Kapolri untuk mengantar Bapak Jokowi,” kata Panglima TNI.

 

Telusuri berita news lainnya
