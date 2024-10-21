Momen Panglima TNI Temani Presiden Ke-7 RI Jokowi hingga Solo

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendampingi secara langsung kepulangan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo, dan Ibu Iriana Jokowi dari Jakarta menuju kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu 20 Oktober 2024.

Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, hal tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan kepada Presiden RI ke-7.

“Alhamdulillah saya dan Kapolri sudah di kediaman Bapak Jokowi, dan ini atas perintah Presiden RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto supaya saya dan Kapolri untuk mengantar Bapak Jokowi,” kata Panglima TNI.