Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Dengan Wapres RRT, Gibran Tegaskan Kerja Sama Bakal Terus Berlanjut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:53 WIB
Bertemu Dengan Wapres RRT, Gibran Tegaskan Kerja Sama Bakal Terus Berlanjut
Gibran Bertemu Wapres RRT. Foto: BPMI Setwapres
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Han Zheng menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta, Senin (21/10/2024). Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama kedepannya. 

"Yang jelas, pemerintahan Bapak Prabowo akan berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Terima kasih atas dukungannya, termasuk dalam pembangunan kereta cepat," kata Gibran di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan. 

Pernyataan itu pun direspon positif oleh Han Zheng. Dia merasa hubungan kerja sama antara RRT dan Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat baik.

"Kami juga yakin Pemerintah Indonesia yang baru akan melanjutkan tradisi persahabatan antara kedua negara," kata Han.

Di sisi lain, Han Zheng menyampaikan bahwa setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping pada April lalu, pihaknya pun segera menindaklanjuti rencana kerja sama ke depannya dengan berbagai departemen terkait di RRT.

Han Zheng menyatakan optimismenya bahwa hubungan baik antara RRT dan Indonesia tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179487/gibran-b2ZC_large.jpg
Sidang Gugatan Ijazah SMA Gibran Kembali Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178850/roy_suryo-koj4_large.jpg
Audiensi ke DPD, Roy Suryo Beberkan Gibran Tak Miliki Ijazah SMA Sederajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178005/sidang_gugatan-Q5d3_large.jpg
Sidang Ijazah Gibran Ditunda, Penggugat Keberatan KPU Tambah Kuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682/kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177660/gibran-ujp5_large.jpg
Gibran Ajak Relawan Cuekin Isu Negatif, Jangan Terpancing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177649/gibran-mk5J_large.jpg
Gibran Gerilya Temui Relawan Jelang Setahun Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement