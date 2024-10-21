Bertemu Dengan Wapres RRT, Gibran Tegaskan Kerja Sama Bakal Terus Berlanjut

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Han Zheng menemui Wapres Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta, Senin (21/10/2024). Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama kedepannya.

"Yang jelas, pemerintahan Bapak Prabowo akan berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Terima kasih atas dukungannya, termasuk dalam pembangunan kereta cepat," kata Gibran di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Pernyataan itu pun direspon positif oleh Han Zheng. Dia merasa hubungan kerja sama antara RRT dan Indonesia saat ini dalam posisi yang sangat baik.

"Kami juga yakin Pemerintah Indonesia yang baru akan melanjutkan tradisi persahabatan antara kedua negara," kata Han.

Di sisi lain, Han Zheng menyampaikan bahwa setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping pada April lalu, pihaknya pun segera menindaklanjuti rencana kerja sama ke depannya dengan berbagai departemen terkait di RRT.

Han Zheng menyatakan optimismenya bahwa hubungan baik antara RRT dan Indonesia tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional.