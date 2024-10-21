Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Labuha Maluku Utara

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:54 WIB
Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Labuha Maluku Utara
Gempa bumi Labuha (foto; freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Labuha, Maluku Utara, pada Senin (21/10/2024) sekira pukul 15.24 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.11 Lintang Selatan - 127.31 Bujur Timur.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 21-Okt-24 15:24:08 WIB, Lok:1.11 LS, 127.31 BT (Pusat gempa berada di laut 55 km barat daya Labuha), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Labuha, III Pulau Obi," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

Hingga saat ini belum diketahui dampak gempa berkekuatan M5,2 tersebut.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Labuha
