BMKG Sebut Ada 13 Kali Gempa Bumi Susulan Guncang Halmahera Selatan

JAKARTA - Badan Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya gempa magnitudo 5,7 mengguncang Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Senin (21/10/2024) pukul 13.32 WIB. BMKG mencatat setidaknya ada 13 gempa bumi susulan dihari itu.

"Gempa bumi ini merupakan gempa bumi susulan dari rangkaian gempa bumi Halmahera Selatan pada pukul 10.24.17 WIB. Hingga pukul 14.20 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 13 (Tiga belas) aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M5,7," kata Direktur Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan, Senin (21/10/2024).

Dia mengatakan, gempa berlokasi di laut pada jarak 4 Km arah Barat Laut Obi Utara, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada kedalaman 10 km. Dampak getaran gempa terasa hingga Kota Labuha.