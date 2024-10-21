Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Labuhan Malut, Getaran Terasa hingga Pulau Obi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:05 WIB
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Labuhan Malut, Getaran Terasa hingga Pulau Obi
Gempa Bumi (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang Labuhan , Maluku Utara pada Senin (21/10/2024) pukul 15.24 WIB. Gempa itu juga dirasakan di Pulau Obi.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di laut. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 KM.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 21-Okt-24 15:24:08 WIB, Lok:1.11 LS, 127.31 BT (Pusat gempa berada di laut 55 km barat daya Labuha), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Labuha, III Pulau Obi #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

 

Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi Gempa Labuha
