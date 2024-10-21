Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Labuhan Malut, Getaran Terasa hingga Pulau Obi

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang Labuhan , Maluku Utara pada Senin (21/10/2024) pukul 15.24 WIB. Gempa itu juga dirasakan di Pulau Obi.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di laut. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 KM.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 21-Okt-24 15:24:08 WIB, Lok:1.11 LS, 127.31 BT (Pusat gempa berada di laut 55 km barat daya Labuha), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Labuha, III Pulau Obi #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.