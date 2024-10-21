Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Abdul Muti Dapat Dua Tugas Khusus dari Prabowo Terkait Pendidikan Dasar dan Menengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:07 WIB
Abdul Muti Dapat Dua Tugas Khusus dari Prabowo Terkait Pendidikan Dasar dan Menengah
Abdul Muti
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan dua pesan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang baru saja dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pesan pertama dari Presiden Prabowo, kata Abdul Mu’ti, meminta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. “Tadi dalam sesi setelah pelantikan Prabowo secara khusus menyampaikan kepada saya untuk pertama meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah,” katanya usai pelantikan.

Pesan kedua ungkap Abdul Mu’ti adalah agar saling bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian lain. “Dan yang kedua juga bagaimana kita berusaha untuk bisa saling bersinergi antara satu Kementerian dengan Kementerian yang lainnya,” ujarnya.

Abdul Mu’ti pun mengatakan bahwa jabatannya sebagai menteri merupakan sebuah kepercayaan dari Presiden Prabowo. “Sebuah amanah yang sangat besar karena kualitas bangsa kita di masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Dan kualitas sumber daya manusia itu diantara yang sangat menentukan adalah kualitas layanan pendidikan.”

“Jadi saya ingin mengedepankan pendidikan sebagai layanan untuk seluruh anak-anak Indonesia. Dan saya ingin agar bagaimana ke depan, kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” pungkasnya. 
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Telusuri berita news lainnya
