Fadli Zon Bakal Jadikan Indonesia Ibu Kota Budaya Dunia

JAKARTA - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyebutkan, kebudayaan Indonesia sejatinya merupakan treasure atau kekayaan nasional selain nikel, batubara, hingga minyak dan gas.

"Saya kira harus menjadikan budaya ini adalah treasure, kekayaan nasional kita, jadi kekayaan nasional kita ini, bukan hanya nikel, bukan hanya batubara, minyak dan gas tapi budaya kita sebenarnya kekayaan luar biasa," ujar Fadli Zon dalam pisah sambut Kemendikbudristek, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, Presiden RI, Prabowo Subianto mempunyai komitmen untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya. Maka itu, Kementerian Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri sehingga bisa lebih fokus dalam mengurusi kebudayaan Indonesia.

Bukan hanya kaya akan kebudayaan, kata Fadli Zon, Indonesia dinilai menjadi salah satu dengan peradaban tertua di dunia, tak kalah dengan negara-negara lainnya. Maka itu, dia berharap Indonesia ke kelak bisa menjadi ibukota budaya dunia.

"Inilah saya kira yang akan kita lakukan dan mudah-mudahan Indonesia menjadi ibu kota budaya dunia, mudah-mudahan bisa dilakukan juga secara reguler di sini," katanya.



(Arief Setyadi )