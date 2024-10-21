Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riwayat Karier Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Era Kabinet Merah Putih yang Ternyata Rajin Ceramah di Masjid

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:20 WIB
Riwayat Karier Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Era Kabinet Merah Putih yang Ternyata Rajin Ceramah di Masjid
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (foto: dok Youtube Masjid Nur Shofa)
A
A
A

YASSIERLI, akedemisi yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) di Kabinet Merah Putih, yang diumumkan Minggu 20 Oktober 2024 malam.

"Prof Ir Yassierli PhD, Menteri Ketenagakerjaan," kata Prabowo saat mengumumkan daftar Menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lantas siapakah sosok Yassierli sehingga dipercaya Prabowo mengurusi sektor ketenagakerjaan Tanah Air?, berikut profil singkat Yassierli yang dikutip dari berbagai sumber:

Pria kelahiran 22 April 1976 ini merupakan pria asli Padang, Sumatera Barat. Yassierli tercatat pernah mengenyam pendidikan di SMA 1 Padang.

Yassierli menyelesaikan studinya sebagai Sarjana Teknik Industri di ITB pada tahun 1997. Selanjutnya, dia mengambil pendidikan Magister pada tahun 1998 program studi Teknik dan Manajemen Industri di ITB dan selesai pada tahun 2000.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya untuk mengambil gelar Doktor di Virginia Tech, Amerika Serikat. Akhirnya pada 2005, Yassierli mendapatkan gelar Doctor of Philosophy atau Ph.D. Industrial and Systems Engineering.

Ternyata, Yassierli kerap memberikan tausiah hingga khutbah Jumat di Masjid Salman ITB. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299//presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/15/3179253//maung_garuda-dGcp_large.jpg
Dukung Rencana Prabowo Ciptakan Mobil Nasional, Gaikindo: Tingkatkan Kualitas Kompetisi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150//prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178901//presiden_brasil_luiz_inacio_lula_da_silva_dan_presiden_prabowo_subianto-2hfL_large.jpg
GREAT Institute: Program Sosial Presiden Lula di Brazil Layak Ditiru Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178872//prabowo_subianto-Nv8f_large.jpg
Kinerja Seskab Teddy Memuaskan dan Masuk 5 Besar di Kabinet, Ini Kata Pengamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement