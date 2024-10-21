Riwayat Karier Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Era Kabinet Merah Putih yang Ternyata Rajin Ceramah di Masjid

YASSIERLI, akedemisi yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) di Kabinet Merah Putih, yang diumumkan Minggu 20 Oktober 2024 malam.

"Prof Ir Yassierli PhD, Menteri Ketenagakerjaan," kata Prabowo saat mengumumkan daftar Menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lantas siapakah sosok Yassierli sehingga dipercaya Prabowo mengurusi sektor ketenagakerjaan Tanah Air?, berikut profil singkat Yassierli yang dikutip dari berbagai sumber:

Pria kelahiran 22 April 1976 ini merupakan pria asli Padang, Sumatera Barat. Yassierli tercatat pernah mengenyam pendidikan di SMA 1 Padang.

Yassierli menyelesaikan studinya sebagai Sarjana Teknik Industri di ITB pada tahun 1997. Selanjutnya, dia mengambil pendidikan Magister pada tahun 1998 program studi Teknik dan Manajemen Industri di ITB dan selesai pada tahun 2000.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya untuk mengambil gelar Doktor di Virginia Tech, Amerika Serikat. Akhirnya pada 2005, Yassierli mendapatkan gelar Doctor of Philosophy atau Ph.D. Industrial and Systems Engineering.

Ternyata, Yassierli kerap memberikan tausiah hingga khutbah Jumat di Masjid Salman ITB.