HOME NEWS NASIONAL

Target Satryo Soemantri Jadi Menteri: Buat Generasi Penerus Indonesia Punya Critical Thinking

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:28 WIB
Target Satryo Soemantri Jadi Menteri: Buat Generasi Penerus Indonesia Punya <i>Critical Thinking</i>
Satryo Soemantri
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebutkan, pihaknya bakal membuat generasi penerus Indonesia memiliki critical thinking guna menghadapi masa depan yang tak pasti mengingat perkembangan teknologi ke depan bakal semakin maju.

"Di bidang saya mungkin yang saya paling khawatir adalah kita di Dikti yah, kita tak tahu nanti 2030 job apa yang masih di bumi ini, pekerjaan apa di tahu 2030 karena sudah berkembangnya AI yang demikian pesat, dimana hampir semua pekerjaan sudah diganti oleh mesin," ujar Satryo dalam acara pisah sambut Kemendikbudristek, Senin (21/10/2024).

Maka itu, kata dia, dia bakal menerapkan upaya di bidang Dikti dan di Riset untuk harus mempersiapkan diri bagaimana pembelajaran untuk masa depan yang tak pasti dan tak menentu itu. Bagaimana mengajar anak-anak sesuatu yang masa depannya tak tahu seperti apa.

"Ilmu saya teknis mesin itu jadul, saya dapatkan tahun 75-80 sampai 85 lah, kalau sekarang saya mengajar pakai ilmu saya, ke depan itu akan cukup sulit," tuturnya.

Dia menambahkan, ke depan pengajaran dengan ilmu-ilmu modern harus dilakukan guna menghadapi tantangan masa depan yang tak menentu itu. Dia pun mengajak semua pihak untuk menghadapi tantangan tersebut dan membuat anak-anak generasi penerus untuk memiliki critical thinking agar bisa bertahan ke depannya.

"Itulah tantangan kita ke depan, mari bekerja keras bersama-sama tuk menghadapi masa depan yang tak pasti, tak menentu, diperlukan suatu metode pembelajaran baru. Harus membuat anak-anak kita di semua lini itu punya critical thinking atau kita tak bisa survive di masa depan," katanya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
