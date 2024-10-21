Prabowo-Gibran Tidak Ikut Foto Bersama 55 Wamen Usai Pelantikan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Senin (21/10/2024). Usia pelantikan, para wakil menteri berfoto bersama di pilar Istana Merdeka. Berbeda dari pelantikan menteri, kali ini Prabowo dan Gibran tidak ikut foto bersama dengan para wakil menteri.

Meski tidak ada Prabowo dan Gibran, para Wamen tetap melakukan foto bersama. Terlihat para wakil menteri laki-laki kompak mengenakan setelan jas hitam dengan dasi berwarna biru.

Diketahui, pelantikan para wakil menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Adapun para wakil menteri negara yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo antara lain:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Otto Hasibuan, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

3. Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara;

4. Juri Ardiantoro, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara;

5. Bima Arya Sugiarto, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri;

6. Ribka Haluk, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri;

7. Muhammad Anis Matta, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

8. Arrmanatha Christiawan Nasir, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri

9. Arif Havas, sebagai Wakil Menteri Luar Negeri;

10. Doni Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan;

11. R. Muhammad Syafi’i, sebagai Wakil Menteri Agama;

12. Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum;

13. Mugiyanto, sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;

14. Silmy Karim, sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;

15. Thomas AM Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan;

16. Suahasil Nazara, sebagai Wakil Menteri Keuangan;

17. Anggito Abimanyu, sebagai Wakil Menteri Keuangan;

18. Fajar Riza Ul haq, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;

19. Atip Latipulhayat, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;

20. Fauzan, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

21. Stella Christie, sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

22. Giring Ganesha, sebagai Wakil Menteri Kebudayaan;

23. Dante Saksono Harbuwono, sebagai Wakil Menteri Kesehatan;

24. Agus Jabo Priyono, sebagai Wakil Menteri Sosial;

25. Immanuel Ebenezer Gerungan, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan;

26. Christina Aryani, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI;

27. Dzulfikar Ahmad Tawala, sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI;

28. Faisol Riza, sebagai Wakil Menteri Perindustrian;

29. Dyah Roro Esti Widya Putri, sebagai Wakil Menteri Perdagangan;

30. Yuliot, sebagai Wakil Menteri ESDM;

31. Diana Kusumastuti, sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum;

32. Fahri Hamzah, sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;

33. Ahmad Riza Patria, sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

34. Viva Yoga Mauladi, sebagai Wakil Menteri Transmigrasi;

35. Suntana, sebagai Wakil Menteri Perhubungan;

36. Angga Raka Prabowo, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;

37. Nezar Patria, sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;

38. Sudaryono, sebagai Wakil Menteri Pertanian;

39. Sulaiman Umar, sebagai Wakil Menteri Kehutanan;

40. Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;

41. Ossy Dermawan, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;

42. Febrian Alphyanto Ruddyard, sebagai Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas;

43. Purwadi Arianto, sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

44. Kartiko Wirjoatmodjo, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;

45. Aminuddin Ma’ruf, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;

46. Dony Oskaria, sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;

47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN;

48. Diaz Faisal Malik Hendropiyono, sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

49. Todotua Pasaribu, sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

50. Ferry Joko Yuliantono, sebagai Wakil Menteri Koperasi;

51. Helvi Yuni, sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

52. Ni Luh Enik Ernawati, sebagai Wakil Menteri Pariwisaata;

53. Irene Umar, sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;

54. Veronica Tan, sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

55. Taufik Hidayat, sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.

(Arief Setyadi )