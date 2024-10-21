Dengan Suara Bergetar, Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Terima Kasih Emak!

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyampaikan terima kasih pada ibunya atas cintanya yang telah mengantarkan anaknya itu ke posisi yang dicita-citakannya. Ia pun memastikan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai pesan Presiden RI Prabowo Subianto.

Ibunda Abdul Mu'ti diketahui turut hadir dalam kegiatan serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta pada Senin (21/10/2024) siang tadi. Ungkapan terima kasih ia lontarkan, karena ibunda tercintanya itulah yang telah membuatnya bisa seperti saat ini.

"Beliau adalah teladan, bagaimana seorang ibu dengan segala kesederhanaannya, tapi dengan cintanya bisa mengantarkan anaknya mencapai posisi yang dicita citakannya. Saya biasa memanggil Emak karena orang kampung saya panggil biasanya dengan panggilannya Emak, dan Emak terima kasih, ini nanti kantor saya yang berikutnya," kata Abdul Mu'ti dengan suara haru bergetar menahan tangisnya, Senin (21/10/2024).

Dia pun berharap, semua keluarga besar pendidikan dasar dan menengah mendukungnya dan bekerja sama dengannya. Pasalnya, Kemendikdasmen tersebut merupakan kementerian strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia.

"Dalam pelantikan tadi Pak Prabowo (Presiden RI Prabowo Subianto) menyampaikan secara khusus pada saya untuk sungguh-sungguh mengembangkan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Dan saya bercanda dengan beliau nama Kabinet Merah Putih itu saya kira sangat sesuai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena Kabinet Merah Putih, merah putih selain berarti bendera Indonesia Raya, merah putih juga seragam anak-anak sekolah dasar," katanya.



(Arief Setyadi )