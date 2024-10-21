Cerita Abdul Mu'ti di Balik Alasan Prabowo Menunjuknya Jadi Mendikdasmen

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menceritakan alasan Presiden RI, Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Mendikdasmen di Kabinet Merah Putih. Selain itu, dia memastikan bakal melanjutkan kebijakan yang telah berjalan baik sebelumnya.

"Saya kira Pak Presiden Prabowo memilih saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah karena mungkin pertimbangan usia, karena saya dibandingkan Prof Satryo dan Bang Fadli (Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo, Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon), lebih muda dari beliau, sehingga saya lebih tepat memgurusi anak-anak sekolah," ujar Abdul Mu'ti dalam acara pisah sambut Kemendibudristek, Senin (21/20/2024).

Selain itu, kata dia, alasan Presiden Prabowo memilihnya sebagai Mendikdasmen pun mungkin agar dia bisa lebih awet muda lantaran kerap bertemu anak-anak. Mungkin juga karena Prabowo menilai banyak hal yang selama ini menjadi konsen dirinya dalam kaitannya dengan penididikan nasional di Indonesia.

Ia pun memastikan, ke depan bakal meneruskan kebijakan yang selama ini berjalan baik dan bermanfaat serta bakal menggagas hal baru demi dunia pendidikan Indonesia. Dia pun berharap seluruh jajaran Kemendikbud mendukungnya selama dia menjadi Mendikdasmen.

"Tentu kami sangat berharap dukungan dan kerja sama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud, yang saat ini memang telah dipecah menjadi tiga, dan tentu itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem (Nadiem Makarim) karena tuk periode akan tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. Kita akan melestarikan, menjaga hal-hal baik yang sudah ada selama ini dan mencoba menggagas hal baru," katanya.

(Arief Setyadi )