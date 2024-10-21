Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Belikan Kalung Emas, Harvey Moeis Ngaku Diomelin Sandra Dewi

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |17:12 WIB
Belikan Kalung Emas, Harvey Moeis <i>Ngaku</i> Diomelin Sandra Dewi
Sandra Dewi saat tiba di PN Tipikor (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan timah, Harvey Moeis mengaku mendapat omelan dari istrinya, Sandra Dewi saat membelikan kalung emas. Hal itu terungkap saat Sandra Dewi menjadi saksi dalam kasus tersebut. 

Awalnya, Ketua Majelis Hakim, Eko Aryanto menggali jumlah perhiasan milik Sandra Dewi yang disita. Jaksa kemudian menyebutkan, total perhiasan Sandra Dewi yang disita berjumlah 141 buah. 

Sandra Dewi menyebutkan, satu diantaranya merupakan pemberian dari Harvey Moeis. Namun, perhiasan tersebut diberikan sebelum keduanya menikah. 

"Ada satu, ada satu, sebelum menikah," kata Sandra Dewi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/10/2024). 

"Yang apa? Yang mana?," tanya Hakim. 

"Ada satu kalung, Tiffany, yang kunci, satu kali saja," jawab Sandra Dewi. 

 

