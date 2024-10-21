Agus Andrianto-Purwadi Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo, Polri: Keduanya Putra Terbaik Korps Bhayangkara

JAKARTA - Dua Purnawirawan Komjen Polri masuk ke dalam Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka adalah, Agus Andrianto dan Purwadi Arianto.

Agus Andrianto dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pria kelahiran Blora 16 Februari 1967 ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Sementara Purwadi Arianto dipercaya untuk menduduki jabatan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN/RB). Purwadi sebelumnya menjabat sebagai Kalemdiklat Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 99/Polri/Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri untuk Agus Andrianto.

"Dalam Surat Keppres tersebut telah diputuskan memberhentikan dengan hormat dari dinas Polri Bapak Agus Andrianto terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024 dengan hak pensiun Polri," kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).